В Одесской области предприимчивый бизнесмен нагло украл из бюджета один миллион гривен

Схему для завладения средствами он придумал следующую: мужчина подменял детали на медицинском оборудовании, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что предприниматель заключил договор с Раздельнянской центральной районной больницей на капитальный ремонт медицинского оборудования. После этого он подменил основные детали оборудования на более дешевые и подделал документы о выполнении полного объема работ.

Отмечается, что полученное после капремонта медицинское оборудование невозможно было должным образом идентифицировать и сертифицировать. На основании поддельных актов выполненных работ бизнесмену было перечислено около миллион гривен из государственного бюджета.

Теперь мужчина будет отвечать перед судом за свои махинации, тем более, что прокуроры уже направили обвинительный акт.

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