Жители одного из сел в Одесской области никак не желают прощаться с Лениным, поэтому решили прибегнуть к ухищрениям

В частности, в селе Зализничное Болградского района памятник советскому вождю решили переделать на болгарина, передает Politeka.net.

Такая информация появилась в Фейсбук-сообществе «Декомунізація. Україна.», где опубликован ответ Зализничненского сельсовета на запрос о том, почему в этом населенном пункте не исполняют требования Закона Украины о декоммунизации.

Так, еще в 2016 году местные жители отказались менять советские названия улиц и сносить памятник Ленину, однако всё же шесть улиц в селе переименовали, но монумент не снесли.

В сельсовете заявили, что приняли решение сохранить памятник проведя реконструкции. Илича собираются преобразовать в болгарскую личность путем перекрашивания и добавления национальных атрибутов.

Пользователи в комментариях задаются вопросом, откуда такая любовь к Ленину в этом селе.

«Откуда такая любовь в селе к Ленину? Что он им хорошего сделал? Неужели насмотрелись российского телевидения по спутнику?», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, в Одесской области в рамках декоммунизации снесли один из последних памятников Владимиру Ленину.

Речь идет о демонтаже в селе Виноградовка Болградского района, что на Одесчине.

Чиновники не планируют его уничтожать, а намерены оставить в селе в качестве исторического экспоната.

"Мы его демонтировали и перенесли в подсобное помещение. Пусть там пока что лежит", – говорят они.

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