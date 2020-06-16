В Одессе двое пьяных военнослужащих решили пострелять возле известного детского центра «Молодая гвардия»

Инцидент произошел около трех часов ночи в Лузановке. Информацию об этом обнародовала в соцсетях пресс-служба Управления полиции охраны в Одесской области, передает Politeka.net.

Увидев двух пьяных людей, которые развлекались тем, что стреляли в воздух из оружия сотрудники детского центра «Молодая гвардия» вызвали полицию при помощи кнопки срочного вызова.

Как только приехали правоохранители, мужчины попытались сбежать, во время задержания один из них начал оказывать сопротивление.

Правоохранители изъяли у стрельцов удостоверение военнослужащих, предметы, похожие на нож, кастет, два стартовые пистолеты и магазины с патронами.

Как выяснилось, правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области.

Теперь задержанным грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет по открытым уголовным производством ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В Одессе на улице Королева вчера, 15 июня, водитель автомобиля Toyota, которому стало плохо за рулем, допустил столкновение с автомобилем Daewo и сбил двух пешеходов.

После аварии очевидцы событий выступили так называемыми народными мстителями и попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации.

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