Нужно 4 миллиона на реконструкцию

В центре Одессы продолжают сыпаться старинные здания

Так, на днях обвалился карниз здания Одесского художественного музея.

Соответствующие снимки разместила в соцсетях сотрудница музея Александра Ковальчук, передает Politeka.net.

По словам женщины, это уже второй обвал карниза за 3 недели. Таким образом один из главных памятников культурного и архитектурного наследия Одессы продолжает обсыпаться с каждым днем.

Учреждению уже выделили один миллион гривен. Однако, на такой масштабный ремонт нужно как минимум четыре миллиона.

Кроме того, стало известно об обрушении части балкона на улице Коблевской, 41.

Там во дворе дома — памятника культурного наследия, обвалилась часть карниза и балкона третьего этажа.

По словам очевидцев, чудом не пострадала проходившая возле дома девушка.

Как сообщают местные СМИ, коммунальщики уже убрали рухнувшие обломки, однако потенциально опасное место даже не оградили сигнальной лентой.

Ранее мы сообщали, мэр Геннадий Труханов отреагировал на недавние обвалы домов в Одессе, обвинив в них самих жильцов.

Так, по словам Труханова, обрушение дома на улице Ясной произошло по вине хозяина одной из квартир, который самовольно решил ее перестроить.

«Даже невооруженным взглядом видно. Там выкуплен этаж, появилась мансарда, перепланировка, снесены опорные стены, между третьим и четвертым этажом залили бетоном, нарушили эксплуатацию здания, - заметил мэр.

Напомним, обвал дома в Одессе: появилась новая угроза для жителей, подробности

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