В сети показали одну из квартир в обвалившемся доме вблизи пляжа «Отрада» в Одессе

В частности, на сайте недвижимости было размещено объявление по продаже квартиры в этом доме. Жилье было оценено в 350 тысяч долларов.

В объявление гласит, что продается 6-комнатная квартира, расположенная сразу на 2-х этажах старинной четырехэтажки — 3 и 4-м.

На размещенных фотографиях видно, что в квартире сделан шикарный ремонт с дорогой мебелью.

«Дом “Бельгийка” отреставрированный с заменной перекрытий», – сказано в объявлении.

Изюминкой предложения стал “шикарный вид” из окон.

Ранее мы сообщали, одной из вероятных причин обвала дома на улице Ясной, 10 архитекторы называют нарушения, которые были допущены во время ремонта квартиры, а также утечку воды, произошедшую в пустой квартире.

В частности, в одной из пострадавших квартир обнаружена усиленная бетонная стяжка толщиной 20-25 см.

Архитекторы подчеркивают, что такое в старинных зданиях делать нельзя. Сам же дом довольно крепкий, отмечают они.

Тем временем в мэрии, предварительной причиной обрушения также называют самовольную реконструкцию.

«В квартире на четвертом этаже залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС «Фонтанский» установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры», - рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Натальи Мостовских.

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