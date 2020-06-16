В Одесской области сотрудники СБУ накрыли обширную ботоферму, которая распространяла фейки по заказу из России

Подробности сообщили в пресс-центре СБУ, передает Politeka.net.

Кроме Одесской области, боты действовали в Киеве и четырех других областях. Они совершали, по версии следствия, информационные вбросы, дискредитировали украинскую власть и портили имидж государства, как внутри страны, так и за ее пределами.

Отмечается, что организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Во время обысков оперативники изъяли технику и более 40 тысяч SIM-карт украинских, российских и европейских операторов.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее мы писали, в Одессе сотрудники СБУ поймали интернет-агитатора, который действовал в интересах страны агрессора России.

Мужчина получал информацию из российских пропагандистских изданий и сайтов, а затем распространял на своих персональных страницах в соцсетях.

В частности, житель Одесской области призывал к отсоединению западных областей и присоединению их к государствам, граничащих с Украиной.

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