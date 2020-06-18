В Одесской области новая вспышка китайского вируса заставила власти пойти на жесткие меры
В частности, в Болградском районе закроют все рынки и прекратят пассажирские перевозки. Об ужесточении карантинных мер сначала растрезвонили местные СМИ, а затем информацию подтвердила пресс-служба Одесской ОГА, передает Politeka.net.
Стало известно, что с 18 июня запрещаются пассажирские перевозки, кроме:
- на легковых автомобилях до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет; можно больше пассажиров, если они члены семьи);
- работников продовольственных предприятий, медучреждений, независимо от формы собственности.
С 22 июня и до особого распоряжения запрещается работа продовольственных и непродовольственных рынков, а также работа:
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- ресторанов, кафе, летних площадок;
- торгово-развлекательных центров;
- фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.
Разрешена торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и посадочным материалом при условии соблюдения соответствующих санитарных мероприятий.
Открытыми останутся банки, ветеринарные клиники, заправки, СТО.
В пресс-службе ОГА отметили, что число заболевших китайским гриппом в Болградском районе составило 84 пациента. А еще выяснилось, что вчера там скончалась 57-летняя женщина, проживающая в селе Дмитровка.
У погибшей были тяжелые сопутствующие заболевания. Таким образом, в Одесской области уже 19-й летальный случай опасной вирусной инфекции.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Подольском районе — 441, на втором месте — Одесса (291), на третьем — Болградский район, там заболело 83 жителя, в основном это жители сел Дмитровка и Криничное. Оба села закрыты на карантин.
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