Сильные ливни и град уже не раз становились причиной многочисленных проблем для жителей

Вся мощь непогоды с новой силой обрушилась на Одесскую область и натворила немало бед

Больше всего пострадали жители села Старая Некрасовка Измаильского района. Там из-за проливного дождя затопило дворы и подвалы, а у одной из жительниц даже рухнул дом. Кроме того, обвалились хозяйственные постройки во многих дворах, а также обвалилась бетонная плита на мосту через балку, пишет Думская .

Спасатели почти сутки откачивали воду в залитых дворах.

Всего пострадало 16 жилых территорий.

По наблюдениям местных жителей, во время дождей постоянно страдает более 70 огородных участков, из-за чего люди не могут ничего выращивать на земле, хотя ежегодно платят за нее налог до 500 грн.

В качестве причины они называют тот факт, что подземная водосточная труба длиной 1700 м, проложенная вдоль балки Манкахиу, давно заилилась. Ранее она находилась на балансе местного колхоза, который регулярно ее чистил. После ликвидации хозяйства делать это стало некому. В итоге во время сильных дождей стоки, не находящие выхода, заливают дворы селян.

Кроме того, 18 июня на райцентр Захаровка обрушился град, который засыпал улицы.

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях очевидцы.

Сильные ливни и град уже не раз становились причиной многочисленных проблем для жителей ряда районов области. Потоки воды смывали дороги в сёлах. Жертвами потопов становились автомобили.

Gepostet von Виктория Майнич am Mittwoch, 17. Juni 2020

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