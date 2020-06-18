Одессу захлестнула волна разборок с огнестрельным оружием

О новом конфликте, с участием представителей ромской национальности стало известно из сообщений местного телеграм-канала Хydessa передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Стычка случилась ночью на улице Долгой. По рассказам очевидцев, были даже слышны звуки стрельбы.

Свидетели конфликта сообщили, что парень цыганской наружности в местной наливайке что-то не поделил с другим гостем заведения. Он швырнул в него бутылку пива, однако промахнулся и попал в витрину холодильника, разбив ее.

На место прибыла охрана, которая потребовала возместить ущерб, но в ответ парень позвал других ромов, которые попытались забрать нарушителя.

Когда охрана хотела вызвать полицию, хулиганы начали бросаться в них бутылками из урны и другим мусором. В итоге охране пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, чтобы ромы успокоились. По предварительным данным, один сотрудник охраны получил травму.

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