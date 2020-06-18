На территории Одесской области объявлен план «Перехват» из-за похищения человека
Инцидент произошел утром, 18 июня в селе Молодежное Овидиопольского района. Об этом сообщает информационный портал «
«Трое неизвестных запихнули мужчину в багажник «Жигулей» и увезли в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.
Правоохранители объявили план «Перехват». Проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.
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До этого мы писали, что в Одессе двое подвыпивших военных решили развлечься стрельбой из пистолета. Место дебоширы выбрали не где-нибудь, а возле известного детского центра «Молодая гвардия» в Лузановке.
Увидев двух пьяных людей, которые развлекались тем, что стреляли в воздух из оружия сотрудники детского центра «Молодая гвардия» вызвали полицию при помощи кнопки срочного вызова.
Как только военнослужащие увидели полицейских они попытались убежать, но им это не удалось, и полицейские повязали молодчиков. Один из них оказывал серьезное сопротивление во время задержания и начал бороться с представителем полиции.
После задержания оказалось, что злоумышленниками были 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. Оба парня проходят службу в военных частях. После обыска у молодых людей были найдены два пистолета, магазин с патронами, а также кастет.
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