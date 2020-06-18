Рост заболеваемости китайской инфекцией продолжает существенно увеличиваться в Одесской области

Только за последние сутки лабораторно подтверждено 30 новых случаев заражения, об этом сообщает пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net.

На утро 18 июня, численность заболевших опасной вирусной инфекцией в Одесском регионе составила 1188 человек. Скончались 19 пациентов, выздоровели 481 человек, а продолжают болеть на данный момент 688.

Кроме того, отмечается, что за сутки выздоровели 55 человек, а летальных случаев не зарегистрировано.

Ранее мы сообщали, что в Болградском районе закрываются все рынки и прекращаются пассажирские перевозки. Ужесточение карантинных ограничений связано с новой вспышкой, а также со смертью 57-летний жительницы этого района.

С 18 июня там прекращаются пассажирские перевозки, а с 22 июня - закрываются рынки, кафе, ТЦ и фитнес-центры. Однако будет разрешена торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и посадочным материалом. Банки, больницы, ветклиники, заправки и СТО будут открытыми.

На данный момент Болградский район занимает третье место в области по количеству больных после Одессы и Подольского района.

Как сообщил Одесский губернатор Максим Куцій на своей странице в Фейсбук, в Одессе обнаружили 291 случаев вируса, в Болградском районе - 84, в Подольском 447.

Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ

Как сообщала Politeka, карантин снова ужесточат на Одесчине, важное заявление: рынки закроют, транспорт ограничат

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные