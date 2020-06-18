Жителям одного из районов Одессы стало страшно ходить по улицам и поэтому они забили тревогу

В частности, на поселке Котовского одесситы требуют установить освещение на особо опасных участках дороги: на улицах Заболотного, 62, и на Сахарова, 44, пишут местные СМИ .

«В этом квартале расположены две школы, детская поликлиника, детские сады, дошкольные учреждения. Зимой, когда темнеет рано, дети переходят дорогу, а поток большой, так что освещение этих переходов просто необходимо», - говорят они.

Жители обратили внимание, что на переходе на Сахарова, 44 только за последний год было четыре ДТП, из них два наезда на пешехода.

«Знак перехода с LED-освещением установили сами жильцы, за свой счет — после того, как здесь сбили местную жительницу», - рассказали одесситы.

Чиновники согласились, что проблема существует и пообещали отреагировать, однако, когда - не уточнили.

Ранее мы сообщали, на территории Одесской области объявлен план «Перехват» из-за похищения человека.

Инцидент произошел утром, 18 июня в селе Молодежное Овидиопольского района.

«Трое неизвестных запихнули мужчину в багажник «Жигулей» и увезли в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Правоохранители объявили план «Перехват». Проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

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