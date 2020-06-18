Одессу захлестнула новая волна разборок в стиле 90-х годов с использованием оружия

Во вторник, 16 июня на Французком бульваре возле ресторана «Три барашка» неизвестные устроили перестрелку из травматического оружия после чего скрылись на своих авто. Полиция даже объявила план "Перехват" и задержала 7 участников конфликта.

По данным местных СМИ, одесский бизнесмен, который работает в сфере IT-технологий, попытался дать отпор организованной преступной группировке бывшего кикбоксера, который сейчас находится в розыске. Они навязывали айтишнику свою "крышу", чтобы тот платил дать.

Тем временем предприниматель обратился за помощью к знакомым из Киева, которые послали в Одессу группу поддержки из "спортсменов", отмечает издание.

В полиции инцидент подтвердили и сообщили, что на месте происшествия нашли гильзы. Предположительно стреляли из травматического оружия.

На следующий день силовики задержали семерых подозреваемых. Среди них — украинцы, а также выходцы из Закавказья в возрасте от 22 до 37 лет.

Сейчас шестеро из них помещены в СИЗО, где ожидают избрания меры пресечения. Еще один задержанный оказался подрезанным, он находится под конвоем в больнице. У мужчин изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства.

Принимаются меры по установлению и задержанию других участников конфликта. За хулиганство с применением оружия мужчинам грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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