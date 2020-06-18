На некоторые регионы Одесской области обрушится ливень с градом и шквальным ветром

Об ухудшении погодных условий жителей предупредили синоптики Укргидрометцентра, в четверг, 18 июня, передает Politeka.net.

Ожидаются грозы и град, которые будут сопровождаться шквалами ветра до 15-20 м/с. Такие погодные условия соответствуют I уровню опасности – «желтому».

«При такой погоде смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Стоит избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и слабоукрепленными конструкциями. Рекомендуется быть особо внимательными и осторожными», — сообщили синоптики.

В самой Одессе вероятность осадков, небольшая, однако она сохраняется. Весь день в городе будет наблюдаться переменная облачность. Прогнозируется слабый, восточный ветер. Волны поднимутся до 0,5 метра в высоту.

Температура морской воды составит 21 градус.

Ранее мы сообщали, вся мощь непогоды с новой силой обрушилась на Одесскую область и натворила немало бед.

Больше всего пострадали жители села Старая Некрасовка Измаильского района. Там из-за проливного дождя затопило дворы и подвалы, а у одной из жительниц даже рухнул дом. Кроме того, обвалились хозяйственные постройки во многих дворах, а также обвалилась бетонная плита на мосту через балку.

Кроме того, 18 июня на райцентр Захаровка обрушился град, который засыпал улицы.

Соответствующее кадры обнародовали в соцсетях очевидцы.

Напомним, мощный ливень затопил Одесскую область: кадры разгула стихии

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

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