В Одессе и области патрульная полиция будет усиленно досматривать автобусы и маршрутки
Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело всё в том, что на территории Одесской области, как и по всей Украине, стартовала комплексная проверки под условным названием "Перевозчик", передает Politeka.net.
Сообщается, что инспекторы будут проверять техническое состояние транспортных средств, наличие и исправность аварийных выходов, расположение мест для сидения, также будет контролироваться хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки, организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов и проведения медицинского осмотра водителей.
Такие меры усилят контроль за безопасностью дорожного движения и предотвращать возникновение чрезвычайных событий во время пассажирских перевозок.
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В случае выявления нарушений копы грозятся штрафовать водителей и перевозчиков.
Ранее мы сообщали, на территории Одесской области объявлен план «Перехват» из-за похищения человека.
Инцидент произошел утром, 18 июня в селе Молодежное Овидиопольского района.
«Трое неизвестных запихнули мужчину в багажник «Жигулей» и увезли в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.
Правоохранители объявили план «Перехват». Проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.
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