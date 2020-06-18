Жителям Одессы и области придеться смирится с бесконечными дождями и грозами на этой недели

Неутешительный прогноз на пятницу, 19 июня сделали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовскоого морей, передает Politeka.net

Они сообщили, что в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью и днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 9-14 метров в секунду. Во время непогоды он усилится до 15-24 метров в секунду.

Температура ночью составит 18-20 °С, днем ​​28-30 °С.

Температура морской воды 20-21 °С.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20 ° С, днем ​​26-31 °С.

На автодорогах области утром дымка, видимость 1-2 км.

Ранее мы сообщали, вся мощь непогоды с новой силой обрушилась на Одесскую область и натворила немало бед.

Больше всего пострадали жители села Старая Некрасовка Измаильского района. Там из-за проливного дождя затопило дворы и подвалы, а у одной из жительниц даже рухнул дом. Кроме того, обвалились хозяйственные постройки во многих дворах, а также обвалилась бетонная плита на мосту через балку.

Кроме того, 18 июня на райцентр Захаровка обрушился град, который засыпал улицы.

Также сообщалось, что на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град размером с куриное яйцо

Напомним, мощный ливень затопил Одесскую область: кадры разгула стихии

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

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