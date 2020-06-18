Жителям Одессы и области придеться смирится с бесконечными дождями и грозами на этой недели
Неутешительный прогноз на пятницу, 19 июня сделали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовскоого морей, передает Politeka.net
Они сообщили, что в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью и днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 метров в секунду. Во время непогоды он усилится до 15-24 метров в секунду.
Температура ночью составит 18-20 °С, днем 28-30 °С.
Температура морской воды 20-21 °С.
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По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20 ° С, днем 26-31 °С.
На автодорогах области утром дымка, видимость 1-2 км.
Ранее мы сообщали, вся мощь непогоды с новой силой обрушилась на Одесскую область и натворила немало бед.
Больше всего пострадали жители села Старая Некрасовка Измаильского района. Там из-за проливного дождя затопило дворы и подвалы, а у одной из жительниц даже рухнул дом. Кроме того, обвалились хозяйственные постройки во многих дворах, а также обвалилась бетонная плита на мосту через балку.
Кроме того, 18 июня на райцентр Захаровка обрушился град, который засыпал улицы.
Также сообщалось, что на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град размером с куриное яйцо
Напомним, мощный ливень затопил Одесскую область: кадры разгула стихии
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
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