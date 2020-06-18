Ущерба на 13 миллионов

Два села в Одесской области пострадали в результате стихийного бедствия и их объявили зоной чрезвычайной ситуации

К такому выводу пришла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщают местные издания.

На выходных всю Одесскую область накрыли поливные дожди, и жители на себе почувствовали все "сюрпризы" природы. Они наблюдали одну и ту же картину: шквальный ветер, сильный ливень и огромные лужи.

Так, 13 и 14 июня привели к массовому затоплению улиц и домов в Ренийском районе. Очень сильно пострадали села Долинское и Нагорное, где потоки бурлящей воды смыли асфальтовое покрытие на улицах населенных пунктов.

По данным чиновников, ориентировочный размер нанесенного ущерба составляет около 13 миллионов гривен.

Поэтому комиссия решила: признать событие в селах Долинское и Нагорное, которое предварительно подпадает по признакам под «чрезвычайную ситуацию природного характера местного уровня».

Ранее мы сообщали, вся мощь непогоды с новой силой обрушилась на Одесскую область и натворила немало бед.

Больше всего пострадали жители села Старая Некрасовка Измаильского района. Там из-за проливного дождя затопило дворы и подвалы, а у одной из жительниц даже рухнул дом. Кроме того, обвалились хозяйственные постройки во многих дворах, а также обвалилась бетонная плита на мосту через балку.

Кроме того, 18 июня на райцентр Захаровка обрушился град, который засыпал улицы.

Напомним, мощный ливень затопил Одесскую область: кадры разгула стихии

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

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