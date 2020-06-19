В Одесской области обрушение жилого дома привело к трагическим последствиям

Так, под завалами дома в г Белгород-Днестровском нашли бездыханное тело пожилого мужчины. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, сигнал о случившемся в службу «101» поступил 18 июня в 13.41.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что площадь упавшего потолка составляет 10 кв.м. При проведении работ по разбору завала было найдено тело 79-летнего хозяина дома. Причина смерти устанавливается.

Предварительно, обрушение произошло ещё 14 июня.

К ликвидации последствий ЧП от ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, за последние полгода в Одессе произошло сразу несколько обвалов домов. Одно из последних происшествий случилось на улице Ясной. При обвале разрушился целый ряд квартир. А обломки дома повредили машину припаркованную у здания.

Также мы рассказывали об обвале жилого дома по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного здания резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал. По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

Еще одно обрушение дома произошло вечером 21 мая на улице Среднефонтанской, 29.

Там частично обвалилось двухэтажное здание 1920 года постройки, которое долгое время находился в аварийном состоянии. Известно, что часть жильцов из него была отселена.

Напомним, обвал дома в Одессе: появилась новая угроза для жителей, подробности

Как сообщала Politeka, "Дорогой ремонт и шикарный вид из окон": как выглядела квартира в рухнувшем доме в Одессе, фото

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.