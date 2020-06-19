В сети показали, как олигархи посещают курорты на одесском побережье

Так, на днях в Каролино-Бугазе возле отельного комплекса «Черное море» прямо на пляж приземлился частный вертолет, который доставил VIP-персон.

Отдыхающие на пляже были очень возмущены расположением места посадки, сообщает инеформационный портал «Думская» . (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Вертолет поднял в воздух клубы песка, а играющих детей на детской площадке рядом с местом посадки винтокрылой машины едва не унесло потоками ветра.

Отмечается, что посадочная площадка не зарегистрирована официально, а отель принадлежит бывшему нардепу и владельцу обанкротившегося «Имексбанка» олигарху Леониду Климову.

Пользователи сети с гневом комментируют увиденное, отмечая, что олигарх Климов так делает постоянно.

«И что удивляет отдыхающих? по рассказам местных жителей знаю, что Климов со свитой так делал неоднократно… человек считает, что ему закон не писан… и жизнь его пока в этом не разубедила…»,

«Пляжи и склоны превратили в х… черт-знает что»,

«А если б голову отрубило кому не дай Бог? Он что возомнил что он во Вьетнаме. Придурок»,

«В том районе много объектов, принадлежащих Климову. Он на Бугазе местный Ленин, и может делать, что захочет. А то, что противоречит закону, он имел ввиду»,

«А как Климов землю намутил в рекриационной зоне?

Почему отель за долги не продали?», - пишут люди.

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