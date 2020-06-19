Новые правила вступят в силу с 22 июня

В Одесском аэропорту произошли изменения, которые повлекли недовольства со стороны водителей

Так, хозяева международного аэропорта «Одесса» решили подзаработать на всех, кто приезжает к пассажиркому терминалу и ввели плату в размере 30 грн за каждые полчаса. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Бесплатные 15 минут будут отменены. Теперь сутки обойдутся в 1440 гривен, сообщают местные СМИ.

Новые правила вступят в силу с понедельника 22 июня, однако они уже не понравились, в первую очередь, таксистам, которые организовали акцию протеста заблокировав въезд на парковку Одесского аэропорта. Они выдвинули требование, вернуть бесплатные 15 минут.

«Просто заехать и забрать человека — и с тебя уже требуют деньги. Такого нет ни на одной парковке», — объясняют протестующие.

На место конфликта съехалась полиция и частная охрана.

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