В разгар курортного сезона в Одессе активизировалась малолетняя банда, которая нападает на прохожих, а затем отбирает у них всё ценное

Об одном таком случае, который имел место на днях на улице Варненской, рассказали в местной полиции, пишет Рoliteka.net.

Трое подростков заприметили жертву и решили ее ограбить.

Один ударил его в затылок, отчего мужчина упал. После этого они втроём избили мужчину, отобрали у него 2,5 тысячи гривен и убежали.

Копы разыскали и уже задержали двух 15-летних злоумышленников. Им сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Третьего объявили в розыск. За содеянное малолеткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее мы писали, в Одессе неизвестные снимают автомобильные номера и требуют за них выкуп.

Об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке.

По ее словам, неприятный инцидент случился во время праздников.

Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по телефону, который ей оставили злоумышленники.

«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.

Под публикацией пользователи сети включились в бурную дискуссию. Одни посоветовали потерпевшей не в коем случае не сбрасывать деньги, а заказать новые, другие – поискать номерные знаки поблизости.

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