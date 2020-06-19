Стало известно, что еще в четырех районах и одном городе в Одесской области ужесточают карантинные мероприятия
Карантин усилят, кроме Болгарского района, в Измаильском, Лиманском, Ананьевском и Татарбунарском районах, а также в городе Измаиле. Такое заявление сделал в ходе брифинга главный санитарный врач области Виталий Гончаров, передает Politeka.net.
Гончаров отметил, что в этих районах увеличился рост заболеваемости вирусной инфекцией из Китая, поэтому эпидемиологическая ситуация остается сложной.
В районах будут закрыты рынки, ограничат работу общественного транспорта и внесут изменения в работу медицинских учреждений.
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По слова медика, что причиной нового всплеска заболеваемости стали несоблюдение карантинных ограничений и игнорирование мер безопасности.
«Мы очень надеялись, что с повышением температуры вирус ослабнет, но он оказался непредсказуемым. Сложившаяся сейчас ситуация - результат пренебрежения масками и других нарушений карантина. Экономика сейчас диктует нам необходимость ослабления карантина, а эпидемиологическая ситуация наоборот», - отметил Виталий Гончаров.
Ранее сообщалось, предприниматели из Болграда взбунтовались против ужесточения карантина.
Так, предприниматели организовали стихийный митинг у здания РГА, с требованием не закрывать их на карантин.
"Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания", - заявил один из участников протеста.
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