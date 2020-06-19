В сети показали последствия наводнения, которое вызвал ливень на юге Одесской области
Соответствующие кадры разместил в сети председатель облсовета Юрий Димчогло, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, что потоки бурлящей воды смыли асфальтовое покрытие с щебнем и бордюрами на улицах села Долинское.
Улица выглядит довольно устрашающей и напоминает место, как после бомбежки. Теперь пройти по ней даже пешком очень сложно, а что говорить о проезде на машине.
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Ранее мы сообщали, что два села в Одесской области - Нагорное и Долинское пострадали в результате стихийного бедствия и их объявили зоной чрезвычайной ситуации.
К такому выводу пришла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
По данным чиновников, ориентировочный размер нанесенного ущерба составляет около 13 миллионов гривен.
Поэтому комиссия решила: признать событие в селах Долинское и Нагорное, которое предварительно подпадает по признакам под «чрезвычайную ситуацию природного характера местного уровня».
А тем временем синоптики сообщили, что жителям Одессы и области придеться смирится с бесконечными дождями и грозами на этой недели.
Они сообщили, что в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью и днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью составит 18-20 °С, днем 28-30 °С.
Температура морской воды 20-21 °С.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20 ° С, днем 26-31 °С.
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