На одесском полигоне начался новый этап испытаний крылатой ракеты «Нептун»

Сверхважное видео показала пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Politeka.net (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

17 июня, на военном полигоне «Алибей « в Одесской области ракета успешно поразила цель с боевой частью, что и стало главной особенностью теперешних испытаний комплекса.

"Чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей, разработаны РК-360 МЦ «Нептун». Это - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневой и радиоэлектронной противодействия противника", - заявили в Генштабе.

Ранее мы сообщали, успешные испытания украинской крылатой ракеты не на шутку встревожили россиян и заставили принимать меры. Об этом эксперт Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал российским СМИ.

Академик признал, что ракеты представляют значительную угрозу для россиян. По словам Константина Сивкова, при помощи Р-360 украинцы смогут уничтожать боевые корабли РФ.

"Противокорабельная ракета – это серьезная опасность. Они могут наносить удары даже по военным кораблям ВМФ России", - заявил эксперт.

Напомним, новую ракету "Нептун" запустили в Одесской области, мощное видео: "Наносят удары по..."

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