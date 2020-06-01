В Минобороны рассказали о главной особенности

В сети показали новые кадры испытаний крылатой ракеты "Нептун" на полигоне «Алибей» на юге Одесской области

С 27 по 30 мая в в Татарбунарском районе Одесской области на берегу лимана «Алибей» проводились очередные испытания украинского ракетного комплекса Р-360 Нептун. Об этом сообщает пресс-службе минобороны Украины, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

В ведомстве сообщили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю.

Главной особенностью испытаний, по информации Минобороны, стали залповые запуски двух крылатых ракет по разным целям. Выпущенные ракеты сопровождали истребители СУ-27.

В минобороны также обратили внимание, что «Нептуны» могут поражать не только морские, но и наземные цели.

«Ракеты управляемые и практически не заметны для систем ПВО. На одном из этапов учений «Нептуны» после 10-15 километров пролета снижались на высоту 5 метров над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракет до нуля», - рассказали в ведомстве.

Ранее мы сообщали, успешные испытания украинской крылатой ракеты не на шутку встревожили россиян и заставили принимать меры. Об этом эксперт Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал российским СМИ.

Академик признал, что ракеты представляют значительную угрозу для россиян. По словам Константина Сивкова, при помощи Р-360 украинцы смогут уничтожать боевые корабли РФ.

"Противокорабельная ракета – это серьезная опасность. Они могут наносить удары даже по военным кораблям ВМФ России", - заявил эксперт.

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