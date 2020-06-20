Всю неделю в Одессе и области синоптики прогнозируют дожди с грозами и выходные не станут исключением

С новыми погодными сюрпризами жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

В субботу, 20 июня, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками.

Метеорологи прогнозируют кратковременный дождь с грозой.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем ​​южный, 6-11 м/с.
Температура ночью  на градусниках покажет 18-20 °С, днем ​​25-27 °С.
Температура морской воды составит 21-22 °С.

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по Одесской области обещается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем ​​местами значений, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем ​​южный, 6-11 м/с,
днем местами во время грозы шквалы, 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20 ° С, днем ​​24-29 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

погода, дождь

В воскресенье, 21 июня, день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен закончиться.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, днем ​​во время грозы местами шквал, 15-18 м/с.
Температура ночью 15-20 °С, днем ​​24-29 °С.

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