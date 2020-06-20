Всю неделю в Одессе и области синоптики прогнозируют дожди с грозами и выходные не станут исключением
С новыми погодными сюрпризами жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
В субботу, 20 июня, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками.
Метеорологи прогнозируют кратковременный дождь с грозой.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 6-11 м/с.
Температура ночью на градусниках покажет 18-20 °С, днем 25-27 °С.
Температура морской воды составит 21-22 °С.
Массовый возврат денег на счета украинцев: кто и какую сумму получит с 1 июля на карточку "ПриватБанка"
Пенсии и пособия взлетят с 1 июля, сколько составит прибавка: "До 17 тысяч..."
Начисление зарплат по-новому, украинцам сообщили приятную новость: "Повышение коснется..."
Счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили: чьи деньги под угрозой и как спастись от "ареста"
по Одесской области обещается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем местами значений, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 6-11 м/с,
днем местами во время грозы шквалы, 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20 ° С, днем 24-29 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
В воскресенье, 21 июня, день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен закончиться.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, днем во время грозы местами шквал, 15-18 м/с.
Температура ночью 15-20 °С, днем 24-29 °С.
Напомним, мощный ливень затопил Одесскую область: кадры разгула стихии
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии