Погодная аномалия не на шутку удивила жителей солнечной Одессы
Об этом пишет Politeka.net.
Необычное явление произошло в Одессе вчера, 19 июня.
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В частности, в небе над солнечным украинским курортом поднялось воздушное "цунами".
Необычная туча во время грозы удивила местных жителей, и позже перешла в суровый шторм.
Фотографии необычного погодного явления в социальных сетях активно публиковали местные жители.
Несмотря на локальный грозовой фронт, в Одессе прошел только небольшой дождь, а туча ушла, а вместе с ней и необычное погодное явление.
"Красотища", "Мощно", "Супер", "Нереально красиво...", "Потрясающе", "Просто нереальное фото", "Обалденные снимки", "Страшно красиво", "Вообще супер красота! Жаль, что снизу не видно такой красоты", "Даже я успела сделать фото, это было космически красиво", - отреагировали местные жители в комментариях под снимками.
Ранее мы рассказывали, что погода поиздевается над одесситами. С новыми погодными сюрпризами жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
В субботу, 20 июня, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками.
Метеорологи прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 6-11 м/с. Температура ночью на градусниках покажет 18-20 °С, днем 25-27 °С. Температура морской воды составит 21-22 °С.
По Одесской области обещается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем местами значений, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 6-11 м/с, днем местами во время грозы шквалы, 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20 ° С, днем 24-29 °С.
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