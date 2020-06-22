С целью противодействия распространению китайского вируса на территории Одессы усилят карантин

В частности, с понедельника 22 июня запрещается работа детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на пяти квадратных метрах и вводится ряд других ограничений.

Такое решение обнародовано в протоколе внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета, сообщается на официальном сайте города Одесса.

Кроме того, ограничивается количество людей в общественном транспорте - водителям разрешено брать пассажиров только на сидячие места. При этом перевозчики должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать, чтобы они пользовались ими.

Арендаторам пляжей рекомендуется обеспечить расстояние между шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам обеспечить аналогичное расстояние между столиками, и размещать за ними не больше четырех человек.

Предлагается также начинать рабочий день в 10 утра или позже предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

Ко всему прочему, власти напомнили одесситам и гостям города о необходимости носить маски или респираторы в общественных помещениях и в городском транспорте, выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и соблюдать правила гигиены.

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