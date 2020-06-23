В Одесской области произошла вспышка китайского вируса

Стало известно, что в Балтском психоневрологическом доме-интернате заболели китайским вирусом 20 сотрудников.

Первого больного в психдиспансере выявили 19 июня. Затем протестовали весь персонал и диагностировали болезнь еще у двух десятков медработников. Диспансер срочно закрыли на карантин. Об этом сообщили журналисты издания Украинской Службы Информации.

Как сообщает мэр Балты Сергей Мазур, диспансер срочно закрыли на карантин вместе с членами трудового коллектива. 23 и 24 июня будет проходить дополнительный отбор ПЦР-тестов для повторного подтверждения соответствующего диагноза.

Медработники, у которых подозревают диагноз, находятся под постоянным наблюдением врачей семейной медицины.

Мэр города Сергей Мазур отметил, что вспышка произошла потому что жители забыли про меры безопасности. И в очередной раз обратился к местным с просьбой не пренебрегать правилами карантина, носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Также ранее сообщалось, что в Одессе с 22 июня запрещается работа детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на пяти квадратных метрах и вводится ряд других ограничений.

Кроме того, ограничивается количество людей в общественном транспорте - водителям разрешено брать пассажиров только на сидячие места. При этом перевозчики должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать, чтобы они пользовались ими.

Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ.

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего.

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные.