В Одесской области морская вода на некоторых пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам
Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований Одесским лабораторным центром Министерства здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего было взято 93 пробы воды на пляжах Одессы и области. Анализы показали, что 29 проб не отвечают санитарно-микробиологическим нормам. Несоответствие нормам было обнаружено в воде, отобранной на пляжах Одессы и поселка городского типа Затока.
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Ранее мы писали, что в Одессу пришла долгожданная жара, поэтому жители схватили купальники, подстилки и полотенце и отправились на пляж, чтобы насладиться морским бризом.
Пляжи Одессы были забиты отдыхающими несмотря на карантин.
Люди загорают, купаются в Черном море, играют в различные игры на берегу.
Также на пляжах уже замечены продавцы, которые предлагают домашнюю пахлаву, рыбу, морепродукты и тому подобное.
Обратим внимание, что в Минздраве не рекомендуют купаться в Черном море, так как морская вода на одесских пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Впрочем, одесситов такие рекомендации никогда не останавливали.
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