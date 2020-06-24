В Подольске торговцы овощами избили сотрудника полиции

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Так, в ходе проверки соблюдения правил торговли полицейские сделали замечание 32-летнему продавцу, торговавшему овощами в неустановленном месте.

К мужчине подошел его отец и вместе они избили одного из полицейских.

"На требование прекратить нарушение правил торговли продавец отреагировал нецензурной бранью и попыткой затеять драку с полицейскими. Присутствующий рядом родственник правонарушителя тоже начал обзывать полицейских и дергать за форменную одежду. В результате конфликта один из полицейских получил телесные повреждения", - заявили в полиции.

Мужчин задержали и отвезли в отделение полиции. Им грозит до 5 лет лишения или ограничения свободы.

Ранее мы писали, утром 2 июня, на промрынке было совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.

В результате было ранено два человека.

Полиция установила, что налетчиками, которые устроили погром в магазине тканей, принадлежащий сирийским биснесменам, оказались работники охранной фирмы. Их местонахождение устанавливается.

В тоже время силовики задержали водителей микроавтобусов, на которых скрылись бандиты. Их обнаружили в частном секторе.

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