В этом году все будет по-другому

Внешнее независимое оценивание (ВНО) выпускников школ в этом году стартует 25 июня, но есть перечень правил, которых одесситы должны придерживаться

С 25 июня по 17 июля на территории Одесской области будет проходить внешнее независимое оценивание. Областная эпидемиологическая комиссия дала разрешение на его проведение. В регионе подготовлено 330 пунктов для сдачи ВНО.

Об этом сообщает в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Поэтому почти 76 тысяч выпускников Одесщины смогут проходить ВНО согласно запланированного расписания. Исключение составляют лишь те дети, которые контактировали с больными китайским вирусом, их на тестирование не пустят.

Первый экзамен состоится 25 июня по математике. Чтобы тестирование было безопасным для детей были приняты необходимые меры:

- каждому выпускнику перед входом в помещение будут проводить температурный скрининг.

– расстояние между детьми во время экзамена будет не менее 1,2 м.

– на каждом пункте ВНО будет дежурить группа медиков и Национальная полиция.

– пункты тестирования обеспечены защитными масками, антисептиками, термометрами и дезинфекторами поверхностей.

С собой необходимо на тестирование взять:

- сертификат участника ВНО; указанный в сертификате документ, подтверждающий личность; приглашение-пропуск на экзамен;

- 2-3 ручки с черными чернилами; воду в прозрачной бутылке без этикетки;

- медицинскую маску или респиратор для транспортировки до места сдачи ВНО (новую маску выдадут при входе в помещение);

- персональный антисептик с содержанием спирта не менее 60%.

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