В Одессе в полдень 24 июня началась сильная гроза, которая сопровождалась градом и порывами ветра

Некоторые районы города сильно подтопило, из-за чего на дорогах осложнилось движение транспорта. Синоптики уже объявили в Одесской области штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Кроме того, на поселке Котовского, Сухом Лимане и в Южном выпал град размером с вишню. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, ливень в полдень задел самый большой жилой район Одессы – поселок Котовского. Впоследствии он превратился в сильную грозу, выпал град, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

По словам очевидцев, град был размером до восьми миллиметров. Горожане показали фото последствий непогоды в социальных сетях.

А в селе Виноградовка Болградского района дождь с градом был такой силы, что пострадали частные дома и размыло улицы.

В Суворовском районе началось подтопление улиц. Так, возле ТЦ "Ривьера" затоплена парковка. Также дождь в Гидпорту и Лузановке. В области дождь прошел в Усатово, Подольске и Овидиополе.



Также ранее сообщалось, что на севере Одесской области прошел сильный дождь, который подпортил жизнь местных жителей.

Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба. Непогода промчалась по региону 22-23 июня, но ее последствия местные жители расхлебывают до сих пор, а спасатели не справляются с ней.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.