На заводе под Одессой выявили очаг заражения китайским вирусом
Так, завод по производству крабовых палочек в селе Бурлачья Балка закрывают на карантин.
Об этом сообщает сайт города Черноморск.
Диагноз COVID-19 подтвердился у 7 сотрудников, еще один работник с подозрением на вирус ожидает результатов анализов.
В связи с этим было принято решение закрыть завод на карантин. На предприятии проведут санитарную обработку поверхностей и оборудования, а весь персонал пройдет тестирование на китайский вирус.
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К слову, В Одесской области за последние сутки китайский вирус обнаружили у 95 человек. Новый антирекорд побил показатели мая, когда был пик заболеваемости
По данным Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, 25 июня в регионе зафиксировано наибольшее количество инфицированных за сутки – 95 человек.
Эта цифра на 10% превышает антирекорд мая, первый пиковый период заболеваемости, уточнил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
Наибольшее количество заболевших - в Болградском районе (39). Также вспышки вируса выявлены в Одессе (15), Измаильском (16) и Овидиопольском районах (6).
Всего в области подтверждено 1466 случаев коронавируса.
Губернатор просит соблюдать меры безопасности: надевать маски, чаще мыть руки и избегать большого скопления людей.
Напомним, про новую вспышку вируса выявили на Одесчине, приняты срочные меры
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