Карантин возвратился в Одессу, поэтому патрульная полиция готова штрафовать украинцев в общественном транспорте

Так, в случае нарушения карантина, штрафовать будут как водителей, так и пассажиров.

Директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько рассказал за что именно будут штрафовать одесситов, передают Одесская жизнь.

По его словам, пребывать в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты запрещено с 22 июня. В частности, речь идет о респираторах и защитных масках.

В том случае, если пассажиров в автобусе будет больше, чем сидячих мест, штраф придется оплатить водителю. Также перевозчики должны нести ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты.

«В случае, если в транспортном средстве будет пассажиров больше, чем предусмотрено сидячих мест, то штрафным санкциям будет подвергаться водитель. Кроме того, лица которые будут в общественном транспорте без масок, за нарушение масочного режима также могут быть оштрафованы органами патрульной полиции», – сказал Александр Илько.

При этом меньше машин на маршрутах общественного транспорта в Одессе не стало, были ужесточены лишь правила нахождения в транспортном средстве.

«Вся маршрутная сеть города, включая трамваи и троллейбусы, работают в штатном режиме», – заверил Александр Илько.

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