На поселке Котовского трое мужчин ворвались в отделение банка

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, передает Politeka.net.

Так, 24 июня в полицию поступила информация о разбое в отделении банка.

Свидетели рассказали полицейским, что трое мужчин, угрожая ножом, пытались завладеть ценностями и устроили драку с посетителями отделения, а после этого скрылись.

Патрульные, получив ориентировку, обследовали территорию и уже через несколько минут увидели подозреваемых.

Когда нарушители увидели авто полиции - начали убегать и, чтобы спрятаться забежали в подъезд многоэтажного дома.

Инспекторы опросили местных жителей и установили местонахождение беглецов. Их задержали.

Ранее мы писали, что в разгар курортного сезона в Одессе активизировалась малолетняя банда, которая нападает на прохожих, а затем отбирает у них всё ценное.

Об одном таком случае, который имел место на днях на улице Варненской, рассказали в местной полиции.

Трое подростков заприметили жертву и решили ее ограбить.

Один ударил его в затылок, отчего мужчина упал. После этого они втроём избили мужчину, отобрали у него 2,5 тысячи гривен и убежали.

Копы разыскали и уже задержали двух 15-летних злоумышленников. Им сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Третьего объявили в розыск. За содеянное малолеткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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