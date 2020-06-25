На поселке Котовского трое мужчин ворвались в отделение банка
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, передает Politeka.net.
Так, 24 июня в полицию поступила информация о разбое в отделении банка.
Свидетели рассказали полицейским, что трое мужчин, угрожая ножом, пытались завладеть ценностями и устроили драку с посетителями отделения, а после этого скрылись.
Патрульные, получив ориентировку, обследовали территорию и уже через несколько минут увидели подозреваемых.
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