По данным на утро пятницы, 26 июня, в Украине зафиксирован новый антирекорд, который составляет 1 109 случаев китайского вируса

Больше всего зараженных зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве. Как передает Politeka, такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

В Одесской области - 1529 подтвержденных случаев заражения Covid-19. За последние сутки +64 заболевших.

Из общего числа инфицирования уже 1 086 случаев оказались летальными с начала эпидемии (+ 19 за последние сутки). 18 229 (+541) человек пошли на поправку.

Отметим, что в Украине впервые число новых случаев заболевших вирусом превысило тысячу. Хотя до этого в стране также фиксировали множество антирекордов.

Напомним, с целью противодействия распространению китайского вируса с 22 июня на территории Одессы ужесточили карантинные меры. В частности, запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха для детей, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на пяти квадратных метрах, а также ряд других ограничений.

Также ограничивается число людей в общественном транспорте – не больше, чем есть посадочных мест в салоне. Перевозчики обязаны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать, дабы они пользовались ими.

Также предпринимателям предлагают начинать рабочий день в 10 утра или позже, а на пляжах – обеспечить между шезлонгами санитарные 1,5 метра.

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