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В центре Одессы на Польском спуске, 5 в доме начала расходиться трещина

Здание оградили, а жителей к нему не пускают. Жертвы и пострадавшие отсутствуют, передает Украинская Служба Информации с места событий.

Пресс-служба департамента городского хозяйства сообщает, что жильцы могут обратиться к ЖКС "Порто-Франковский" - и их отселят.

"Трещина была давно, однако сейчас она начала расходиться. Есть угроза, поэтому сейчас это место ограждено, жильцы туда не допускаются, - отмечают в ведомстве.

В ГСЧС сообщают, что выехали на место, провели обследование дома, который оказался аварийным.

Сообщили коммунальным службам, которые также прибыли на место провести обследование. Устанавливают законность проживания в доме людей. Как сообщают спасатели, газ в доме перекрыт.



Ранее мы сообщали, за последние полгода в Одессе произошло сразу несколько обвалов домов. Одно из последних происшествий случилось на улице Ясной. При обвале разрушился целый ряд квартир. А обломки дома повредили машину припаркованную у здания.

Также мы рассказывали об обвале жилого дома по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного здания резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал. По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.



Еще одно обрушение дома произошло вечером 21 мая на улице Среднефонтанской, 29.

Там частично обвалилось двухэтажное здание 1920 года постройки, которое долгое время находился в аварийном состоянии. Известно, что часть жильцов из него была отселена.



Напомним, обвал дома в Одессе: появилась новая угроза для жителей, подробности

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