На Одесчине синоптиками объявлено штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр

Из-за этого веротяно затопление трассы Одесса-Рени.

Об этом Politeka этом стало известно из сообщения пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, с 27 по 29 июня из-за прохождения дождевого паводка на реке Днестр рядом с селом Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, в результате чего возможен выход воды.

Также вероятно затопление огородов и объектов в селе Яськи, городе Беляевка.

Отметим, от паводков после обильных ливней уже пострадали люди Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях.

На данный момент самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья, одном районе Львовщины и трех районах Черновицкой области.

Сейчас в западных областях подтопленными является 285 населенных пунктов, 9 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Всего ГСЧС, Нацполиция и органы местного самоуправления спасли 331 человека, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек.



Добавим, что в пятницу, 26 июня, погода в Украине изменится, и вместо бесконечных дождей из-за туч выйдет солнце. Но повезет далеко не всем областям.

Об этом стало известно из свежего прогноза Укргидрометцентра. Так, по прогнозам синоптиков, в последний день рабочей недели на большей части страны будет царить малооблачная, сухая погода. Тем не менее в Карпатском регионе продолжат бушевать грозы, местами с градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с. Отметим, что уже в данный момент из-за непогоды в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит



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