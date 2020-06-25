Повінь, яка вже затопила частину Західної України, наближається до Одеської області

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Одеської облдержадміністрації.

За його словами, в зоні ризику - Біляївський та Білгород-Дністровський райони, Маякська і Яськовска об'єднані територіальні громади.

"Велика кількість води, насувається із Західної України в наш регіон і ми вже готуємося до зустрічі з природним лихом", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, що зараз в терміновому режимі приймаються заходи, щоб убезпечити Одеську область: обмежують доступ людей у найближчі дні в потенційно небезпечних місць, у посиленому режимі проводиться моніторинг і контроль за обстановкою на водних об'єктах.

"Ми добре знаємо, що з природою жарти погані. У ці вихідні жителям Одеської області і туристам краще пропустити відпочинок на річці або лимані. Це може бути смертельно небезпечно для життя. Попередьте близьких, які живуть у можливих районах підтоплення, і бережіть себе", – заявив Максим Куций.

Також раніше повідомлялося, що на півночі Одеської області пройшов сильний дощ, який зіпсував життя місцевих жителів.

Там піднявся рівень води в річках, затоплено будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба. Негода промчала по регіону та її наслідки місцеві жителі намагаються подолати досі, а рятувальники не справляються з нею.

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