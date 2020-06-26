Издание "Думская" сообщает, что спасатели начали наблюдать за ситуацией на реке на четырех постах в Беляевке, Маяках, Яськах и Троицком.

Необходимо это для координации борьбы с последствиями возможного паводка на Днестре.

В палаточном городке в постоянной готовности выезжать на место происшествия находятся 137 спасателей и 31 единица техники, 8 мотопомп и 7 катеров. В резерве еще есть 70 сотрудников ГСЧС, 16 единиц техники, 7 мотопом и 3 катера.

Отмечается, что 25 июня уровень воды на нижнем участке Днестра и в его рукавах, в частности Турунчуке, поднялся почти на два метра. По прогнозам экспертов, в ближайшее время вода может подняться еще на 2,5 м.

Последний раз подобная ситуация на украинском участке Днестра была в 2008 году. Тогда затопило значительную часть прибрежной территории, в результате чего аграриями был утрачен почти весь урожай.





Напомним, что на Одесчине синоптиками объявлено штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр. Из-за этого веротяно затопление трассы Одесса-Рени.

Так, с 27 по 29 июня из-за прохождения дождевого паводка на реке Днестр рядом с селом Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, в результате чего возможен выход воды.







Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

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