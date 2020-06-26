Сотрудники одесского областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили палаточный лагерь в Беляевском районе
Необходимо это для координации борьбы с последствиями возможного паводка на Днестре.
Издание "Думская" сообщает, что спасатели начали наблюдать за ситуацией на реке на четырех постах в Беляевке, Маяках, Яськах и Троицком.
Отмечается, что 25 июня уровень воды на нижнем участке Днестра и в его рукавах, в частности Турунчуке, поднялся почти на два метра. По прогнозам экспертов, в ближайшее время вода может подняться еще на 2,5 м.
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Последний раз подобная ситуация на украинском участке Днестра была в 2008 году. Тогда затопило значительную часть прибрежной территории, в результате чего аграриями был утрачен почти весь урожай.
Напомним, что на Одесчине синоптиками объявлено штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр. Из-за этого веротяно затопление трассы Одесса-Рени.
Так, с 27 по 29 июня из-за прохождения дождевого паводка на реке Днестр рядом с селом Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, в результате чего возможен выход воды.
Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.
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