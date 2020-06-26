Аферисты не расслабляются ни на минуту

В Одессе задержали преступную группу, которая подозревается в телефонном мошенничестве

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Одесской области.

Установлено, что трое мужчин через открытые данные из различных сайтов и других источников миониторили и обрабатывали сведения жителей Одессы пожилого возраста. Таким образом они получали личную информацию о будущих жертв.

После чего преступники устанавливали контакт с потерпевшим, представлялись сотрудниками полиции Одессы, которыми якобы задержан за совершение уголовного преступления член семьи потерпевшего и предлагали предоставить денежное вознаграждение в размере от 1000 до 5000 долларов за непривлечение его к уголовной ответственности.

В случае получения согласия от пострадавших на передачу денег, один из членов группировки, которому была отведена роль «помощника», прибывал по месту жительства потерпевшего и, представляясь помощником сотрудника полиции, получал предварительно согласованное денежное вознаграждение.



Напомним, в Одессе орудовала мошенница, которая представлялась работником социальных служб.

Злоумышленница приходила в дом одесских пенсионерок, представившись работницей соцслужбы. В общей сложности ей удалось похитить и выманить у пенсионеров восемь тысяч гривень.



Также сообщалось, что одессит придумал грандиозную схему обмана, пострадали тысячи украинцев.

26-летнего одессита подозревают во вмешательстве в системы украинских банков. Данные, полученные таким образом, он продавал активно в сети.

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