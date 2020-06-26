В Николаевском ОП разыскивают 17-летних Богдана Терновецкого и Эльмира Рафикова, которые 26 июня самовольно покинули детское учреждение

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ НП.

Приметы Терновецкого: рост 170-175 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, глаза карие. Приметы Рафикова: рост 170 см, глаз карие, волосы русые короткие.

Были одеты: Терновецкий: в белую футболку, синие джинсы, красные кроссовки. Рафиков: в темную футболку, синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где могут находиться пропавшие парни, просят сообщить в Николавский ОП по телефонам: (04857) 2 23 66, (04857) 779 45 63 или на спецлинию «102».





Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) выпускников школ в этом году стартует 25 июня, но есть перечень правил, которых одесситы должны придерживаться

С 25 июня по 17 июля на территории Одесской области будет проходить внешнее независимое оценивание. Областная эпидемиологическая комиссия дала разрешение на его проведение. В регионе подготовлено 330 пунктов для сдачи ВНО.



Поэтому почти 76 тысяч выпускников Одесчины смогут проходить ВНО согласно запланированного расписания. Исключение составляют лишь те дети, которые контактировали с больными китайским вирусом, их на тестирование не пустят.





Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ.

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего.

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные.



