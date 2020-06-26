В Одессе задержаны двое мужчин, которые готовили поджог исламского центра перед Днем крымскотатарского флага и Днем Конституции

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-центра СБУ.

Сообщается, что два неонациста планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя. Следователи СБУ подозревают представителей российских спецслужб.

В результате спецоперации в ночь с 25 на 26 июня силовики задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога религиозной общины использованием двух бутылок с зажигательной смесью.

В СБУ установили, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

У задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта.



Ранее мы сообщали, что в разгар курортного сезона в Одессе активизировалась малолетняя банда, которая нападает на прохожих, а после чего отбирает у них всё ценное.

Об одном таком случае, который имел место на днях на улице Варненской, рассказали в местной полиции.





Трое подростков заметили жертву и решилсь на ограбление.

Один ударил мужчину в затылок, отчего тот упал. После чего они втроём избили мужчину, отобрав у него 2,5 тысячи гривен и убежали.



Напомним также, что вОдессе задержали преступную группу, которая подозревается в телефонном мошенничестве.

Установлено, что трое мужчин через открытые данные из различных сайтов и других источников миониторили и обрабатывали сведения жителей Одессы пожилого возраста. Таким образом они получали личную информацию о будущих жертв.



Напомним, одесситы стали жертвами обмана в разгар карантина: "мошенники получили доступ к ..."



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