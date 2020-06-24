Правоохоронці затримали п'ятьох членів злочинної групи, які промишляли в Одесі та Києві

Вони виманювали у потерпілих одеситів та киян гроші під приводом повернення викраденого майна. Сума коштів коливалася від 3 до 13 тисяч гривень, з рахунків зникали десятки тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури на сторінці Facebook.

В повідомленні прес-служби уточнили, що організував і очолив групу 37-річний раніше судимий житель Запорізької області, який особисто підібрав її учасників серед знайомих і членів сім'ї. Всі вони є жителями Запоріжжя, двоє з них мають судимості.

"Злочинці отримали доступ до системи "Інформаційний портал Національної поліції України", і шукали громадян, які зверталися на спецлінію "102" з приводу викрадення у них особистих речей на території Києва та Одеси й інших регіонів країни, в тому числі по крадіжках мобільних телефонів, велосипедів, цінних речей і т. д.", – йдеться у повідомленні.



У прокуратурі підкреслили, що відомості про потерпілих і їх контактах зловмисники отримували від колишнього співробітника ГУНП Нацполіції в Запорізькій області.

Потім вони телефонували потерпілим і пропонували їм викупити викрадені речі, перерахувавши гроші на картку або номер мобільного.

За інформацією слідства, щодня зловмисники здійснювали від 5 до 15 дзвінків.

Поки встановлено 12 осіб, потерпілих від злочинної схеми, однак правоохоронці переконані, що ошуканих може бути набагато більше.

За місцем проживання затриманих провели обшуки, під час яких вилучили гроші, мобільні термінали, sim-карти декількох операторів мобільного зв'язку, рамки від вже використаних "сімок" з абонентськими номерами, комп'ютерну техніку, банківські картки, наркотичні засоби та інші речові докази.



Нагадаємо, одеситів будуть масово перевіряти на імунітет: що задумали в МОЗ.

Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше.

Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані.