Уже в полдень 26 июня на трассе Киев-Одесса образовалась огромная пробка

Как пишут очевидцы в соцсетях, на подъездах к Одессе стоит 30-километрая колонна автомобилей, передают Подробности.

"Трасса Киев - Одесса сейчас. Нужно на выходные поехать к морю - подумала вся страна"."А на заправках тоже скорее всего очереди. Одна сплошная пробка". "Спасибо за инфу. Чуть сам не поехал". "К вечеру пробка растянется в Киев", - жалуются пользователи сети.





Напомним, что на Одесчине синоптиками объявлено штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр. Из-за этого веротяно затопление трассы Одесса-Рени.

Так, с 27 по 29 июня из-за прохождения дождевого паводка на реке Днестр рядом с селом Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, в результате чего возможен выход воды.

Напомним, в Одессе орудовала мошенница, которая представлялась работником социальных служб.

Злоумышленница приходила в дом одесских пенсионерок, представившись работницей соцслужбы. В общей сложности ей удалось похитить и выманить у пенсионеров восемь тысяч гривень.



Также сообщалось, что одессит придумал грандиозную схему обмана, пострадали тысячи украинцев.