Уже в полдень 26 июня на трассе Киев-Одесса образовалась огромная пробка

Как пишут очевидцы в соцсетях, на подъездах к Одессе стоит 30-километрая колонна автомобилей, передают Подробности.

"Трасса Киев - Одесса сейчас. Нужно на выходные поехать к морю - подумала вся страна"."А на заправках тоже скорее всего очереди. Одна сплошная пробка". "Спасибо за инфу. Чуть сам не поехал". "К вечеру пробка растянется в Киев", - жалуются пользователи сети.



Напомним, что на Одесчине синоптиками объявлено штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр. Из-за этого веротяно затопление трассы Одесса-Рени.

Так, с 27 по 29 июня из-за прохождения дождевого паводка на реке Днестр рядом с селом Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, в результате чего возможен выход воды.

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Одесса - Рени

Напомним, в Одессе орудовала мошенница, которая представлялась работником социальных служб.

Злоумышленница приходила в дом одесских пенсионерок, представившись работницей соцслужбы. В общей сложности ей удалось похитить и выманить у пенсионеров восемь тысяч гривень.

Также сообщалось, что одессит придумал грандиозную схему обмана, пострадали тысячи украинцев.

26-летнего одессита подозревают во вмешательстве в системы украинских банков. Данные, полученные таким образом, он продавал активно в сети.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.