Одесситам и приезжим ограничили доступ на пляж Дельфин, где произошла утечка топлива с аварийного танкера Delfi

Как передает Politeka, об этом сообщила пресс-служба местного горсовета. Такое решение было принято во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Доступ отдыхающим ограничили и из-за превышения допустимых концентраций нефтепродуктов и загрязнения воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин.Отметим, что нефтепродукты до сих пор вытекают из затонувшего под Одессой танкера Delfi, хуже всего, что они расползаются по городским пляжам.

Депутат Одесского горсовета Александр Захаров опубликовал на странице в Фейсбук фото, где четко видно крупное масляное пятно возле танкера Delfi, которое говорит об очередной утечке топлива с корабля.

Захаров отметил, масляное пятно из-за течения пошло в сторону пляжа "Ланжерон".

Напомним, еще осенью 2019 года во время сильного шторма танкер "Делфи", который находился в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге судно село на мель возле пляжа "Дельфин". Танкер находится на том же месте. Периодически там наблюдают утечки топлива и загрязнение воды.



21 июня произошла очередная утечка нефтепродуктов с многострадального тсудна Delfi. Объем горючего, который попал в акваторию, пока не определен, как и ​​точная причина утечки.









Отметим, что на Одесчине синоптиками объявлено штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр. Из-за этого веротяно затопление трассы Одесса-Рени.

Так, с 27 по 29 июня из-за прохождения дождевого паводка на реке Днестр рядом с селом Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, в результате чего возможен выход воды.

Напомним, "вируса никто не боится": в Одессе открыли пляжный сезон, фото.

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего.

Также Politeka писала, что произошло экологическое ЧП у побережья Одессы, появилось экстренное предупреждение.