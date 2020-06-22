Стала відома ймовірна причина витоку нафтопродуктів поруч з узбережжям Одеси

В Одесі 21 червня стався витік нафтопродуктів з багатостраждального танкера "Делфі". Обсяг пального, що потрапив в акваторію, поки не визначений, як і точна причина витоку.

Про це "Громадському радіо" розповів представник Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов.



"Це пляма - це залишки палива, яке залишилося в танкері з моменту, як він сів на мілину біля пляжу. Екологи одразу виїхали на місце і засипали пляму сорбентом, який ввібрав всі токсичні речовини. У той же час працівники муніципальної варти пояснювали відпочиваючим, що купатися на цьому пляжі не можна через, зокрема, погрози токсичного отруєння", - сказав він.

За словами Соколова, на інших пляжах купатися можна - витік був локальним. Планується, що причину витоку встановить Держекоінспекція вже 22 червня. Крім того, експерт назвав передбачувану причину витоку. Він зазначив, що передбачувана причина витоку була через роботи, що проводились на танкері.

"Взагалі-то наступні 4 дні судновласник повинен забрати танкер з пляжу. Він планує наповнити зсередини повітряними балонами, додасть плавучості судна, після чого танкер відбуксирують. Можливо, витік палива пов'язаний з цими роботами - балони встановлюють зсередини, і можливо, вони, виштовхуючи воду, виштовхують паливо. Зараз ми чекаємо результати обстеження від екологів і коментар від судновласника", - зазначив спікер.

Нагадаємо, "вірусу ніхто не боїться": в Одесі відкрили пляжний сезон, фото

Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше

Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані