Погода в Одесі змусить понервувати громадян, вся область опиниться під ударом дощу з грозами

Так, одеситів 22 червня очікує різке погіршення погодних умов. Про що попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У найближчі години в Одесі та області очікується дощ, грози і пориви вітру в 15 – 20 м/с. Також можливий град. При цьому буде досить тепло - повітря прогріється до 27 градусів тепла.

Зокрема, рівень небезпеки "жовтий". Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можуть падати гілки і кабелі.

Нагадаємо, що стихія буде немилосердною і до інших регіонів України. Адже погода в Україні 22 червня продовжить кошмарити громадян дощами і грозами, які накриють всі регіони.

Так, вдень очікується від 24 до 28 за Цельсієм. Вночі похолодає до 15-18 градусів вище нуля. На вулиці буде з опадами, можливі грози.

На півночі України варто очікувати 26-29 спеки вдень, а також дощі з грозами. Вночі похолодає до 17-20 градусів.

Центральні регіони не будуть вибиватися з колії – дощі з грозами будуть супроводжуватися спекою в межах 24-27 за Цельсієм. Вночі синоптики прогнозують від 16 до 19 тепла. А на сході українцям варто готуватися до денних 26-29 градусів. Хоча на вулиці дощитиме і з грозами.

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