По его словам, за 7 с лишнем месяцев корпус танкера, который находится на границе сред, корродировал до дыр, и утечка незначительного количества загрязнителей может происходить в том числе со стороны, которая не защищена бонами.



"Боны плохо закреплены, у них нет достаточной высоты и плавучести, поэтому во время шторма их опрокидывает и тонкое пятно нефтепродуктов распространяется по побережью в сторону Аркадии", - отметил Балинский.

Корабль свободно лежит на выступающих камнях. Корпус имеет значительные повреждения со стороны борта, на котором он лежит. Как минимум три огромные пробоины, которые скорее всего, образовались и-за волочения судна по дну. Характерно, что размер пробоин со рваными краями примерно соответствует размеру выступающих камней.

Листовая обшивка, сорванная с борта, деформирована. Она находится здесь же и может представлять значительную опасность для ныряльщиков. Остатки свисающего такелажа, цепи и т.д. тоже могут быть опасными.

Следов мазута или других нефтепродуктов на дне и поверхности со стороны моря не обнаружили

"Корпус постепенно заселяется гидробионтами приобретая свойства искусственного рифа", - отмечают в "Зеленом листе".





Напомним, еще осенью 2019 года из-за мощного шторма судно "Делфи", которое находилось в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге корабль сел на мель возле пляжа "Дельфин". Танкер находится на том же месте. Периодически там наблюдают утечки топлива и загрязнение акватории.



Неделю назад (21 июня) произошла очередная утечка нефтепродуктов с многострадального тсудна Delfi. Объем горючего, который попал в воду, пока не определен, как и ​​причина утечки.

Напомним, "вируса никто не боится": в Одессе открыли пляжный сезон, фото.

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